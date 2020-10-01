Mucize Doktor fragman | Mucize Doktor oyuncular kimler, dizinin konusu nedir, nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi gerçek mi?

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Mucize Doktor yeni bölümüyle bu akşam 20:00'da FOX TV'de yayınlanacak. Diziye katılan yeni oyuncu Seda Bakan, Adil hocanın kızı Ferda'yı canlandıracak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Mucize Doktor 31. blöüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 31. BÖLÜM FRAGMANI

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez. İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman’ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez. Zaman hem Adil hem de bebek için daralır. Ama son anda, Ali’nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR KİMLER?

Doktor Ali Vefa Taner Ölmez

Ferman Eryiğit Onur Tuna

Nazlı Gülengül Sinem Ünsal

Ferda Seda Bakan

Beliz Boysal Hazal Türesan

Tanju Korman Murat Aygen

Demir Fırat Altunmeşe

Doruk Hakan Kurtaş

Açelya Hayal Köseoğlu

Selvi Bihter Dinçel

Güneş Korhan Herduran

Gülin Merve Bulut

Adil Erinç ve Reha Özcan

MUCİZE DOKTOR FERDA KİMDİR?

Ferda karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX'ta olacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?



Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar…

Önyargılar kırılabilir mi?

Hayaller gerçek olabilir mi?

MUCİZE DOKTOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

yeni bölümleri ile büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Mucize Doktor dizisinin çekimlerinin yapıldığı hastahane ve Berhayat Hastanesinin nerede olduğu merak ediliyor. Peki Berhayat Hastanesi nerede? Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor?

MUCİZE DOKTOR NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Mucize Doktor dizisinde kullanılan hastane, İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Medical Park Hastanesidir

BERHAYAT HASTANESİ GERÇEK Mİ?

Dizide kullanılan 'Berhayat Hastanesi' diziye uyarlanmış olup, hastanenin gerçek adı farklıdır.