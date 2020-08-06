06.08.2020 - 17:27 |
Müge Boz denize düştüğü anı paylaştı
Oyuncu Müge Boz, tekneyle açıldığı maviliklerden denize havalı bir atlayış yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakıldı.
Oyuncu Müge Boz, bir süredir aşk yaşadığı basketbolcu Caner Erdeniz ile Haziran 2019'da İspanya Barcelona'da dünyaevine girmişti. Çift, aynı yıl kasım ayında ilk bebeklerini kucaklarına almıştı.
Çocuğu ve eşi Caner Erdeniz ile teknede tatil yapan Müge Boz, hamaktan atlamak isterken denize düştü. Boz sonrasında o anı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.