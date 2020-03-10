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HaberlerMagazin Haberleri Müge Boz'dan esprili paylaşım: Yedi farkı bulun!
10.03.2020 - 15:19 |

Müge Boz'dan esprili paylaşım: Yedi farkı bulun!

Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğrafla takipçilerine hatırlatma yaparak, iki kare arasındaki 7 farkı bulun dedi.

Müge Boz'dan esprili paylaşım: Yedi farkı bulun!

Basketbolcu Caner Erdeniz'le geçtiğimiz haziran ayında evlenen Müge Boz, kasım ayında kızı Vina'yı kucağına aldı.

Birkaç gün önce kızının yüzünü ilk kez gösteren Boz, son olarak esprili bir gönderi yayınladı.

Doğumdan önce çekilmiş bir fotoğrafını, Vina ile aynı yerde tekrar çektiren Boz, bu kareye: “Geçen sene bu fotoğrafın aynısını çekilmiştim. Bu senekiyle arasındaki 7 farklı bakalım bulabilecek misiniz?” notunu düştü.

Müge Bozdan esprili paylaşım: Yedi farkı bulun

Magazin Haberleri Bülteni (10 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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