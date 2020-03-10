Müge Boz'dan esprili paylaşım: Yedi farkı bulun!

Basketbolcu Caner Erdeniz'le geçtiğimiz haziran ayında evlenen Müge Boz, kasım ayında kızı Vina'yı kucağına aldı.

Birkaç gün önce kızının yüzünü ilk kez gösteren Boz, son olarak esprili bir gönderi yayınladı.

Doğumdan önce çekilmiş bir fotoğrafını, Vina ile aynı yerde tekrar çektiren Boz, bu kareye: “Geçen sene bu fotoğrafın aynısını çekilmiştim. Bu senekiyle arasındaki 7 farklı bakalım bulabilecek misiniz?” notunu düştü.