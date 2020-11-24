Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşında? Oyuncu Muhittin Korkmaz neden öldü?

Muhittin Korkmaz kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. G.O.R.A. filminde komutan logar bir cisim yaklaşıyor efendim repliği ile akıllarda yer edininen Muhittin Korkmaz üç yıl öncede oğlu Cem Korkmaz'ı kaybetmişti. Peki Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz (d. 17 Ekim 1953) Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.’da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı. Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.’nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerde devam etti.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde intihar etmiştir.