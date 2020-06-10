Murat Boz'dan 12. single: Kalben

Geçtiğimiz şubat ayında 'Can Kenarım'ı sevenleriyle buluşturan Murat Boz, 12'inci single çalışması 'Kalben'le dikkat çekti. Sözlerini Özlem Güneykaya'nın yazdığı, müziğine Gürsel Çelik ve Özlem Güneykaya imza attığı şarkının, düzenlemesini Gürsel Çelik ve Uğur Balcı yaptı.

EV YAPIMI KLİP

Murat Boz, şarkının klibi için evinin kapılarını ilk kez çekim ekibine açtı. Görüntü yönetmeni, ışıkçı ve asistandan oluşan 3 kişilik ekip, karantina kurallarına dikkat ederek eve mini bir klip seti kurdu. Çekimlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak geçmesine büyük titizlik gösteren Boz, şarkının klibini evden çıkmadan güvenli bir ortamda çekmiş oldu.