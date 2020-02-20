20.02.2020 - 10:40 | | EMRAH AKÇAAY
Murat Dalkılıç: Evleneceğimiz zaman öğrenirsiniz
Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filmin galası, önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti. Şarkıcı Murat Dalkılıç, galaya oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ile birlikte katıldı.
Oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile evlilik kararı aldıkları haberleri hakkında popçu Murat Dalkılıç, “Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz” dedi.