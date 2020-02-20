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HaberlerMagazin Haberleri Murat Dalkılıç: Evleneceğimiz zaman öğrenirsiniz
20.02.2020 - 10:40 | | EMRAH AKÇAAY

Murat Dalkılıç: Evleneceğimiz zaman öğrenirsiniz

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filmin galası, önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti. Şarkıcı Murat Dalkılıç, galaya oyuncu arkadaşı Eren Hacısalihoğlu ile birlikte katıldı.

Murat Dalkılıç: Evleneceğimiz zaman öğrenirsiniz

Oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile evlilik kararı aldıkları haberleri hakkında popçu Murat Dalkılıç, “Böyle şeyleri olacağı zaman zaten öğrenirsiniz” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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