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18.07.2020 - 11:42 |

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in ailesiyle tatile çıktı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile soluğu Bodrum'da aldı. Dalkılıç, sevgilisinin ailesi ile tatile çıkarak, geçtiğimiz gün magazin gündemine bomba gibi düşen 'ayrılık' haberlerini çürütmüş oldu.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in ailesiyle tatile çıktı
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; popçu Murat Dalkılıç, tatilinin ikinci turunda da Bodrum'u tercih etti.

Önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile tatile çıktığı görüldü. Sevgilisinin 7 aylık yeğenini kucağından düşürmeyen Murat Dalkılıç, Aylin Mavi'yi öpücüklere boğdu.

Dizi setinin yoğunlu nedeniyle İstanbul'da olan Erçel'in daha sonra sevgilisi ve kardeşiyle tatile çıkacağı öğrenildi.

Murat Dalkılıç, Hande Erçelin ailesiyle tatile çıktı

 

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Cadde Yazarları

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