MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Murat Yıldırım’dan kan bağışına davet
23.05.2020 - 14:25 |

Murat Yıldırım’dan kan bağışına davet

Oyuncu Murat Yıldırım eşi İmane Elbani ile birlikte Çapa'da bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek, kan bağışında bulundu.

Murat Yıldırım’dan kan bağışına davet
ABONE OL

Murat Yıldırım herkesi kan bağışına davet ederek “ Covid 19 salgını ve ramazan ayı ile birlikte kan stoğunun kritik noktanın altına düştüğünü öğrendik. Buraya gelerek 15 dakikada kan veriyorsunuz ve 3 kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Hepinizi davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da Murat Yıldırım’a eşlik etti ve daha sonrasında hazırlanan teşekkür plaketini taktim etti.

Murat Yıldırım, kanser hastası olan bir hayranıyla da görüntülü konuştu ve salgın döneminin bitmesiyle birlikte kendisini dizi setinde misafir edeceğini belirtti.

Murat Yıldırım’dan kan bağışına davet

Yeliz Yeşilmen gözyaşlarına boğulduğu anları takipçileriyle paylaştıŞarkıcı Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı video ile takipçilerini şaşırttı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Murat Aslan: Silin bu fotoğrafı!

Murat Aslan: Silin bu fotoğrafı!

İbrahim Tatlıses bayramın üçüncü günü Kanal D'de

İbrahim Tatlıses bayramın üçüncü günü Kanal D'de

Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı

Aşkın Nur Yengi 8.5 milyon TL'ye villa satın aldı

Coşku Kanal D’de yaşanacak

Coşku Kanal D’de yaşanacak

Sıradaki Haber