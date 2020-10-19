Mustafa Ceceli alışveriş turunda

Sabah saatlerinde geldiği AVM'de Beymen’den kışlık alışveriş yapan Mustafa Ceceli, kısa süreli alışverişinin ardından AVM’den ayrıldı. Ayaküstü gazetecilerinde sorularını yanıtlayan mütevazi sanatçı, "Pandemi sürecinden dolayı konserlerin iptal edilmesiyle vaktimin büyük bir kısmını stüdyoda geçiriyorum. Bu sene bitmeden bir slow tekli parça çıkaracağım. Seneye de büyük ihtimal albüm yapmış olurum." Dedi. Son zamanlarda ünlü isimlerin çocuklarını okula göndermeyip özel hoca tutmasını kendisinin nasıl karşıladığı sorulunca açıklama yapan Ceceli, " Benim oğlum her çocuk gibi dersini okulda görecek. Bizim öyle bir girişimimiz olmayacak" dedi.