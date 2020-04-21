Mustafa Keser: 15 konserim iptal oldu

Çalışmalarını evden sürdüren Mustafa Keser, çarşamba günleri sohbet programı yaparken, cuma akşamları da istek programı yapıyor. Oğulları Erkan, Yunus Emre ve Emrah Keser'le birlikte dijital yayıncılığa geçtiğini söyleyen Keser, "15 konserim iptal oldu. 500 bine liraya yakın kaybım var. İnşallah sağlıklı günlerde sevenlerimle kavuşacağım" dedi.