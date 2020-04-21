MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mustafa Keser: 15 konserim iptal oldu
21.04.2020 - 17:50 |

Mustafa Keser: 15 konserim iptal oldu

Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Keser, corona virüs sebebiyle risk grubunda yer alıyor. Bir aydır evde oturan 75 yaşındaki sanatçı, Youtube kanalı açtı.

Mustafa Keser: 15 konserim iptal oldu

Çalışmalarını evden sürdüren Mustafa Keser, çarşamba günleri sohbet programı yaparken, cuma akşamları da istek programı yapıyor. Oğulları Erkan, Yunus Emre ve Emrah Keser'le birlikte dijital yayıncılığa geçtiğini söyleyen Keser, "15 konserim iptal oldu. 500 bine liraya yakın kaybım var. İnşallah sağlıklı günlerde sevenlerimle kavuşacağım" dedi.

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelimŞarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından paylaştığı son video ile evde kaldığımız bu zamanları karantina yerine koza olarak adlandırabileceğimiz söyledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay aslen nereli?

Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında? Survivor Aşkım Burçe Tunay aslen nereli?

Survivor Yasin Obuz kimdir? Gönüllüler yarışmacısı Survivor Yasin kaç yaşında, nereli?

Survivor Yasin Obuz kimdir? Gönüllüler yarışmacısı Survivor Yasin kaç yaşında, nereli?

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelim

Nil Karaibrahimgil: Karantina yerine koza diyelim

Gelinim Mutfakta evde spor günleri - 7

Gelinim Mutfakta evde spor günleri - 7

Sıradaki Haber