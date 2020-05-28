NASA’dan Tom Cruise açıklaması

Hollywood’un en çok kazanan aktörlerinden Tom Cruise ile Elon Musk’ın uzayda film çekme projeleri hakkında konuşan NASA Direktörü Jim Bridenstine, Elon Musk’ın şimdiden uzaya gitmek isteyen birçok müşterisi olduğunu belirterek, Tom Cruise’un da bu isimlerden biri olduğunu söyledi.

NASA Direktörü, “Misyonun başarılı olması için Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (ISS) açmak da dahil elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Bridenstine, NASA’nın bu ticari pazara dahil olmasının nedenini ise SpaceX, Boeing ve diğer özel şirketlerin müşteri çekebilmesi olduğunu belirtti.

Bridenstine, “İlkokuldayken 'Top Gun' filmini izlemiştim. Bu bana ilham verdi ve donanma pilotu olmaya karar verdim. Tom Cruise yeni nesile ilham verecek yeni bir film yapabilir mi? Eğer bunu başarabilirse, hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.