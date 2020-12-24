Nazlı Kayı’dan yeni iş birliği

Uzun yıllar ülkemizi yurt dışında temsil etmiş sefiremiz Zeynep Tarlan’ın girişimci oğlu Can Tarlan tarafından sekiz yıl önce kurulan Nocturne, Hande Erçel’den sonra bu kez yeni yıl çekimlerini cemiyet hayatından üç isimle gerçekleştirdi. Markanın ilk konuğu geçtiğimiz hafta Hacı Sabancı ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanan Nazlı Kayı oldu. Reklam filminde “Evet, belki bu yılbaşında birçoğumuz kendimizle baş başayız ama biliyorum ki mutluluğu en çok da kendi kendimize yaratırız. Eğer yanında sen varsan... Kendine tüm kalbinle eşlik ediyorsan... Yeni yıla harika bir giriş yapmam için önünde bir engel yok çünkü özgürlük içinde, özgürlük evinde” sözleriyle dikkat çeken Kayı, güzelliğiyle beğeni topladı.