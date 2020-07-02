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02.07.2020 - 07:00 |

Nikah ve balayı Bodrum’da

Şaban-Meryem İlgün’ün oğulları avukat Engin İlgün ile avukat Seçil Eda Gümüş, Bodrum’daki Torba Han Otel’de evlendi.

Nikah ve balayı Bodrum’da
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Şaban-Meryem İlgün’ün oğulları avukat Engin İlgün ile avukat Seçil Eda Gümüş, Bodrum’daki Torba Han Otel’de evlendi. Törene çiftin yakın akrabaları ve dostlarından oluşan 50 kişilik davetli katıldı. İkilinin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıyarken, şahitlerse Necdet Ulucan ve Berfin Kahraman oldu. Evlilik cüzdanını Necdet Ulucan gelin hanıma takdim etti. Gümüş’ün gelinliği Sister’s, İlgün’ün damatlığı Sarar’dan olurken, çift balayını Bodrum’da geçirecek.

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