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15.02.2020 - 16:37 |

Nilperi Şahinkaya: Evlilik kısmet

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere takıldı.

Nilperi Şahinkaya: Evlilik kısmet

Akşam saatlerinde geldikleri AVM’de Sevgililer Günü'nü değerlendiren Nilperi Şahinkaya ile Emre Yusufi, yöneltilen sorulara ayaküstü cevap verdi.

Şahinkaya, "Sevgili dostum Kerem Bürsin ile birlikte tekrar aynı projede yer alacağız. Üç sezondur devam eden 'Aynen Aynen’in kadrosuna katıldı kendisi. Tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum. Yarın da yeni bir televizyon dizisinin çekimlerine başlıyoruz. Karakter ve konusu hakkında bir şey söylemeyeyim, yayın tarihi henüz belli değil" şeklinde konuştu.

Bu sene evlilik gibi bir planlarının olmadığını dile getiren ikili, "Evlilik kısmet, şimdilik işimizi yapıyoruz ve planlı bir şekilde ilerliyoruz. Henüz karar vermedik" dedi.

15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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