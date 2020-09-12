MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Nusret Gökçe Boğaz’ı gezdirdi
12.09.2020 - 07:43 | | UMUT ÜNVER

Nusret Gökçe Boğaz’ı gezdirdi

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, önceki gün lüks teknesiyle Bebek’te görüntülendi.

Nusret Gökçe Boğaz’ı gezdirdi
ABONE OL

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, misafirlerine İstanbul Boğazı'nı gezdirip, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Nusret Gökçe, son paylaşımla yeni işinin müjdesini vermişti. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" dedi.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe,  zengin müşterilerine eti altın tozuna bulayarak servis etmeye devam ediyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Nusret Gökçe'den yardım çağrısı

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.

Nusret Gökçe Boğaz’ı gezdirdi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Nusret Gökçe taşını altınla kaplattı
Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Korona değilim’

‘Korona değilim’

Kazak filminde rol aldı

Kazak filminde rol aldı

Mutfakta eğlence var

Mutfakta eğlence var

Eğitim için koşu

Eğitim için koşu

Sıradaki Haber