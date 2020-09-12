Nusret Gökçe Boğaz’ı gezdirdi

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, misafirlerine İstanbul Boğazı'nı gezdirip, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Her anını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlayan Nusret Gökçe, son paylaşımla yeni işinin müjdesini vermişti. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" dedi.

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, zengin müşterilerine eti altın tozuna bulayarak servis etmeye devam ediyor.

Türkiye'de bir çok yerde restoranı bulunan Nusret Gökçe'nin Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranları bulunuyor.