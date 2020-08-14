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14.08.2020 - 14:55 |

Nusret Gökçe taşını altınla kaplattı

Her yaptığı olay olan Nusret Gökçe, son paylaşımı ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nusret, Yunanistan’dan getirdiği taşa altın kaplayarak değerini 2 milyon dolara çıkardı.

Nusret Gökçe taşını altınla kaplattı
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Geçtiğimiz yıl Yunanistan tatiline giden Nusret Gökçe, Mikanos’ta 10 kiloluk bir taşla spor yapmayı seçmişti. Sosyal medyadan yayınladığı spor videosunun yoğun ilgiyle karşılanmasından sonra Nusret, taşı restoranına getirmişti.

ALICI BULAMAMIŞTI
İstanbul’daki restoranında spor yaptığı taşı camekanda sergileyen Nusret ilgiyi ticarete dökmeyi seçerek taşı 1 milyon dolara satışa sunmuştu. Nusret’in spor yaptığı taşı uzun zaman boyunca alıcı bulamadı. Başarılı işletmecisi ise çareyi taşı altına kaplatmakta buldu.

Nusret Gökçe taşını altınla kaplattı

ALTINLA KAPLADI, İKİ MİLYON DOLARA ÇIKARDI 
Nusret geçen sene 1 milyon dolar fiyat biçtiği taşının değerinin arttığını sosyal medya hesabından duyurdu. Altın fiyatlarının yükselmesini fırsat bilen Nusret, taşı altınla kaplayarak fiyata zam yaptı. Altın taşla sosyal medya hesabından çekildiği pozunu paylaşan Nusret “Fiyat şimdi 2 milyon dolar olarak değişti. 2 milyon dolar olmişkeee!” notunu düştü.

Nusret Gökçe taşını altınla kaplattı

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