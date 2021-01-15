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15.01.2021 - 10:50 |

O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri | O Ses Türkiye Rap nerede yayınlanacak?

O Ses Türkiye Rap geliyor... Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda O Ses Türkiye Rap jürilerini duyurdu. Peki, O Ses Türkiye Rap jürisinde kimler var? O Ses Türkiye Rap nerede yayınlanacak?

O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri | O Ses Türkiye Rap nerede yayınlanacak?
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Acun Ilıcalı bu yıl rap formatında O Ses Türkiye ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni jürilerini sosyal meyda hesabından duyuran Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap müjdesini verdi.

O SES TÜRKİYE RAP NEREDE YAYINLANACAK?

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan dijital içerik platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak olan O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri de belli oldu.

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİ ÜYELERİ

Exxen'de izleyici ile buluşacak olan O Ses Türkiye Rap'in jüri koltuğunda Hadise, Eypio, Mero ve Murda yer alacak.

O Ses Türkiye Rap çok yakında başlayacak.

    Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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