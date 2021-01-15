O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri | O Ses Türkiye Rap nerede yayınlanacak?

Acun Ilıcalı bu yıl rap formatında O Ses Türkiye ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni jürilerini sosyal meyda hesabından duyuran Acun Ilıcalı O Ses Türkiye Rap müjdesini verdi.

O SES TÜRKİYE RAP NEREDE YAYINLANACAK?

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan dijital içerik platformu Exxen'de izleyiciyle buluşacak olan O Ses Türkiye Rap jüri üyeleri de belli oldu.

O SES TÜRKİYE RAP JÜRİ ÜYELERİ

Exxen'de izleyici ile buluşacak olan O Ses Türkiye Rap'in jüri koltuğunda Hadise, Eypio, Mero ve Murda yer alacak.

O Ses Türkiye Rap çok yakında başlayacak.