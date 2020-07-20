20.07.2020 - 07:00 |
Olimpiyat hazırlığı
Kemal Şahin’in kurduğu, dünya çapında beş farklı ülkede 10 bin çalışanıyla 1 milyar dolar ciroya sahip Şahinler Holding, tenise gönül veren yetenekli gençleri desteklemeyi ve yıldız sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.
Kemal Şahin’in kurduğu, dünya çapında beş farklı ülkede 10 bin çalışanıyla 1 milyar dolar ciroya sahip Şahinler Holding, tenise gönül veren yetenekli gençleri desteklemeyi ve yıldız sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Türkiye Tenis Federasyonu’na ana sponsor olan akademi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’yla da üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Şahin, “Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’mız 2021 Tokyo Olimpiyatları’na tesisimiz Megasaray Tenis Akademisi’nde kamp yaparak hazırlanıyor. Olimpiyat ağustos ayında gerçekleşecek” dedi. İş insanı, Antalya Belek’teki beş yıldızlı tesisi Club Megasaray bünyesinde 2019’da açtığı Megasaray Tenis Akademi’yle dünyadaki örnekleri gibi uluslararası bir akademi hayata geçirdi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.