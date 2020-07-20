Olimpiyat hazırlığı

Kemal Şahin’in kurduğu, dünya çapında beş farklı ülkede 10 bin çalışanıyla 1 milyar dolar ciroya sahip Şahinler Holding, tenise gönül veren yetenekli gençleri desteklemeyi ve yıldız sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Türkiye Tenis Federasyonu’na ana sponsor olan akademi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’yla da üç yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Şahin, “Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı’mız 2021 Tokyo Olimpiyatları’na tesisimiz Megasaray Tenis Akademisi’nde kamp yaparak hazırlanıyor. Olimpiyat ağustos ayında gerçekleşecek” dedi. İş insanı, Antalya Belek’teki beş yıldızlı tesisi Club Megasaray bünyesinde 2019’da açtığı Megasaray Tenis Akademi’yle dünyadaki örnekleri gibi uluslararası bir akademi hayata geçirdi.