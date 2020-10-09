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09.10.2020 - 07:00 |

Önce Avrupa’da

Başrolünü Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Ruhi Sarı’nın paylaştığı ‘İki Gözüm Ahmet’ filmi, Avrupa ülkelerinde 106 salonda vizyona girdi.

Önce Avrupa’da
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Başrolünü Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Metin Yıldız ve Ruhi Sarı’nın paylaştığı ‘İki Gözüm Ahmet’ filmi, Avrupa ülkelerinde 106 salonda vizyona girdi. Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerin konu alındığı film, sanatçının ailesi ve yapımcılar arasındaki mahkemenin sonuçlanmasıyla, yakın zamanda Türkiye’de de vizyona girecek.

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