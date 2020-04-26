Onur Buldu ile Duygu Koz evlendi

Onur Buldu, rol aldığı “Bayi Toplantısı” filminin galasında 19 Nisan 2020 tarihinde Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı. Ancak corona virüs nedeniyle ünlü oyuncunun düğün planı değişti.

TV100’ün haberine göre Onur Buldu, Etiler’deki evinin bahçesinde dünyaevine girdi. Çift, nikahlarına arkadaşlarını çağıramadı.

Öte yandan Buldu ve Koz’un sosyal medyadan nikah fotoğrafı paylaşmaması da dikkat çekti. Sempatik oyuncu, son olarak “benim büyük gün ışığım” notuyla yayınladığı fotoğrafla eşine olan aşkını ilan etti.