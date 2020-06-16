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HaberlerMagazin Haberleri Onur Ünlü: Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?
16.06.2020 - 12:23 |

Onur Ünlü: Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?

Oyuncu Hazar Ergüçlü (28) ile yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’nün (46) bir karesi çiftin hayranları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Yorumlarda yine 18 yıllık yaş farkına vurgu yapıldı.

Onur Ünlü: Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?
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Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü arasındaki yaş farkı konusunda, “Ben hiç sorun etmezken insanlara ne oluyor?” dedi.

Onur Ünlü ise Posta’ya şunları söylemişti:
"Hazar’ın yaşını gazetelerden öğrendim. Anlam veremiyorum yorumlara. Hazar’ın yaşını, arada kaç yaş fark olduğunu gazetelerden öğrendim. Daha önce hiç düşünmemiştim."

Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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