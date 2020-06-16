Onur Ünlü: Ben sorun etmezken insanlara ne oluyor?

Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü arasındaki yaş farkı konusunda, “Ben hiç sorun etmezken insanlara ne oluyor?” dedi.

Onur Ünlü ise Posta’ya şunları söylemişti:

"Hazar’ın yaşını gazetelerden öğrendim. Anlam veremiyorum yorumlara. Hazar’ın yaşını, arada kaç yaş fark olduğunu gazetelerden öğrendim. Daha önce hiç düşünmemiştim."