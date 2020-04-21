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21.04.2020 - 09:04 |

Orhan Gencebay: Şarkımı duyunca intihardan vazgeçmiş!

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Kral FM’de yayınlanan 'Gezegen Mehmet' adlı programa katıldı.

Orhan Gencebay: Şarkımı duyunca intihardan vazgeçmiş!

Gezegen Mehmet’in sorularını yanıtlayan Orhan Gencebay, canlı yayında 'Hatasız Kul Olmaz' isimli eserinin bir hayranını intihardan vazgeçirdiğini anlattı:
"Büyük bir hata yapan bir kardeşimiz intihar etmeye karar vermiş. Kırsal bir kesimde yaşayan kardeşimiz hayatına son vermek için uçurumun kenarına gitmiş, oranın yakınlarında da bir kahvehane varmış. Orada da ‘Hatasız Kul Olmaz’ şarkım çalıyormuş. Bunu duymuş kardeşimiz ve 'Orhan abi hatasız kul olmaz diyor’ demiş. Miladı olmuş bu şarkı onun ve vazgeçmiş intihar etmekten. Daha sonra ‘buna sebep sensin Orhan abi’ diye mektup yolladı bana."

    Magazin Haberleri Bülteni (21 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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