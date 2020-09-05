Oya Başar kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Oya Başar son hali...
Oya Başar bu akşam MasterChef Türkiye'nin konuğu oluyor. Mavi ve kırmızı takımın yemeklerini tadacak isimler arasında yer alan Oya Başar ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Oya Başar kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Oya Başar'ın biyografisi...
Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Oya Başar aynı zamanda tiyatro sanatçısıdır. Oya Başar bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Usta oyuncunun son halini merak edenler yarışmayı takip ediyor. Peki, Oya Başar kimdir?
OYA BAŞAR KİMDİR?
Oya Başar 11 Şubat 1956 İstanbul doğumludur. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı.
Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır.
OYA BAŞAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ
1966 Oduncunun Çocukları Hemşire İlk sinema filmi.
1974 Canavar Cafer Gazete Çalışanı
1976 Analar Ölmez Öğretmen
1976 Bitmeyen Şarkı Nebahat
1976 Bulunmaz Uşak
1976 Kaybolan Saadet Sevim
1976 Lüküs Hayat Hizmetçi
1976 Mahallede Şenlik Var
1976 Zühtü (I) Döndü
1977 Kördüğüm Emine
1977 Ne Zaman Geleceksin
1977 Sen Ve Ben
1977 Vahşi Sevgili Fadimenin Kardeşi
1978 Neşeli Günler Ayşen Gruda Seslendirmesi
1979 Çilekeş Suna
1982 Berduşlar Nesrin
1982 Gözüm Gibi Sevdim Ayşe
2001 Son Necla Fidan
2002 Şeytan Bunun Neresinde
2015 Yusuf Yusuf Kadriye
2016 El Değmemiş Aşk
1974 Sokak Şarkıcıları İlk televizyon dizisi
1986-2005 Olacak O Kadar Nebalet
2002 Ah Yaşamak Var Ya! Hatun
2004 Kendini Bırak Gitsin
2006 Sev Kardeşim Meryem Yardımcı Karakter
2008-2010 Benim Annem Bir Melek Neriman Turuncu Başrol
2011-2013 Alemin Kıralı Asalet Başrol
2014-2015 Roman Havası Zarife Hoyrat Başrol
2015-2017 O Hayat Benim Sultan Yardımcı Karakter
2018 Meleklerin Aşkı Rukiye İnançlı Efe Başrol