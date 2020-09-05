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05.09.2020 - 12:56 |

Oya Başar kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Oya Başar son hali...

Oya Başar bu akşam MasterChef Türkiye'nin konuğu oluyor. Mavi ve kırmızı takımın yemeklerini tadacak isimler arasında yer alan Oya Başar ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Oya Başar kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte Oya Başar'ın biyografisi...

Oya Başar kimdir, kaç yaşında? MasterChef konuğu Oya Başar son hali...
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Birçok dizi ve filmde rol alan usta oyuncu Oya Başar aynı zamanda tiyatro sanatçısıdır. Oya Başar bu akşam MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor. Usta oyuncunun son halini merak edenler yarışmayı takip ediyor. Peki, Oya Başar kimdir?

OYA BAŞAR KİMDİR?

Oya Başar 11 Şubat 1956 İstanbul doğumludur. Yaklaşık 8 yaşında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'na giren Oya Başar, İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra, çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Devekuşu Kabare başta olmak üzere İstanbul Tiyatrosu ve Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu gibi daha birçok tiyatroda çalıştı. Televizyon dizileri yaptı. Ardından Levent Kırca ile adlarını taşıyan tiyatro kuruldu. Kariyerinde önemli bir yere sahip 1986 yılında başlayan Olacak O Kadar televizyon dizisinde de eşi ile birlikte oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak çalıştı. 2007 yılında yakalandığı meme kanseri hastalığı sonrası çalışmalarına ara vermeyen Başar, hastalığını atlatmıştır. Son dönemde Şehir tiyatrolarına tekrar dönerek, müzikal oyun Yedi Kocalı Hürmüz oyununu oynadı.

Levent Kırca ile 1985 yılında evlenen Oya Başar'ın bu evliliğinden Umut Kırca ve Ayşe Kırca isimli iki çocuğu vardır. 2000 yılında boşanma kararı almış Kırca ve Başar çifti, 2001 yılında tekrar evlenmiş ancak 2005 yılında tekrar boşanmışlardır.

OYA BAŞAR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1966      Oduncunun Çocukları    Hemşire              İlk sinema filmi.

1974      Canavar Cafer   Gazete Çalışanı

1976      Analar Ölmez     Öğretmen         

1976      Bitmeyen Şarkı  Nebahat             

1976      Bulunmaz Uşak                

1976      Kaybolan Saadet              Sevim  

1976      Lüküs Hayat        Hizmetçi             

1976      Mahallede Şenlik Var                    

1976      Zühtü (I)              Döndü 

1977      Kördüğüm          Emine  

1977      Ne Zaman Geleceksin                  

1977      Sen Ve Ben                        

1977      Vahşi Sevgili       Fadimenin Kardeşi         

1978      Neşeli Günler    Ayşen Gruda Seslendirmesi       

1979      Çilekeş Suna     

1982      Berduşlar            Nesrin 

1982      Gözüm Gibi Sevdim        Ayşe     

2001      Son        Necla Fidan       

2002      Şeytan Bunun Neresinde                            

2015      Yusuf Yusuf        Kadriye

2016      El Değmemiş Aşk                            

1974      Sokak Şarkıcıları                                İlk televizyon dizisi

1986-2005           Olacak O Kadar Nebalet              

2002      Ah Yaşamak Var Ya!        Hatun  

2004      Kendini Bırak Gitsin                       

2006      Sev Kardeşim     Meryem              Yardımcı Karakter

2008-2010           Benim Annem Bir Melek              Neriman Turuncu            Başrol

2011-2013           Alemin Kıralı       Asalet   Başrol

2014-2015           Roman Havası    Zarife Hoyrat     Başrol

2015-2017           O Hayat Benim  Sultan   Yardımcı Karakter

2018      Meleklerin Aşkı Rukiye İnançlı Efe            Başrol

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