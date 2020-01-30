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30.01.2020 - 11:31 |

Oyuncu Eray Eserol ile Pelin Ispir evlendi

'Behzat Ç.' dizisinde canlandırdığı 'Tahsin Müdür' karakteriyle dikkat çeken Eray Eserol, dünyaevine girdi.

Oyuncu Eray Eserol ile Pelin Ispir evlendi

Eray Eserol, özel bir şirkette üst düzey yöneticilik yapan Pelin Ispir ile evlendi. Çift, Ankara'daki Çankaya Evlendirme Dairesi'nde birbirlerine 'evet' dedi.

İkinci kez evlenen Eserol'un, ilk evliliğinden Rüzgar adında bir çocuğu var.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Eray Eserol, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde oyunculuk ve sahne bilgisi dersleri veriyor. Birçok tiyatro oyununda yönetmenlik ve reji asistanlığı yapan Eserol; 'Behzat Ç.', 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor', 'Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm' gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

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