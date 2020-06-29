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29.06.2020 - 07:00 |

Özel buluşma

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından ‘Yeni Normalde Kriz Fırsata Dönüştürülebilir mi: Kültür Sanat STK’ları Çalıştayı ‘, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Konuklar arasında, Arzu Sabancı, Demet Sabancı ve İnci Aksoy da vardı.

Özel buluşma
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Organizasyonda, pandemi sonrası kültür-sanat alanında oluşan etkilenmeler, bu sürecin aşılabilmesine yönelik öneriler ele alınıp, yaratıcı sektörlerin varoluşuna faaliyetleriyle katkı sağlayan STK ve kuruluşların alana özgü ihtiyaçları, gelecek perspektifleri değerlendirildi.
Moderatörlüğünü YSV Mütevelli Heyet Başkanı, Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun yaptığı çalıştayda; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz ile alanın etkin sivil toplum kuruluşlarından EKAV, İKSV, SALT, TURİNG, EPOS 7, Contemporary İstanbul Vakfı, İyilik İçin Sanat Derneği, KYEM, TKHV, ONE Derneği, KKV, TÜRSAK, SAHA da yer aldı.

Özel buluşma

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