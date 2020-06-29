Özel buluşma

Organizasyonda, pandemi sonrası kültür-sanat alanında oluşan etkilenmeler, bu sürecin aşılabilmesine yönelik öneriler ele alınıp, yaratıcı sektörlerin varoluşuna faaliyetleriyle katkı sağlayan STK ve kuruluşların alana özgü ihtiyaçları, gelecek perspektifleri değerlendirildi.

Moderatörlüğünü YSV Mütevelli Heyet Başkanı, Çankaya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’nun yaptığı çalıştayda; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz ile alanın etkin sivil toplum kuruluşlarından EKAV, İKSV, SALT, TURİNG, EPOS 7, Contemporary İstanbul Vakfı, İyilik İçin Sanat Derneği, KYEM, TKHV, ONE Derneği, KKV, TÜRSAK, SAHA da yer aldı.