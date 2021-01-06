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06.01.2021 - 13:54 |

Özge Gürel'den sevgilisine maskeli öpücük

Serkan Çayoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özge Gürel'in kendisini öperken çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Özge Gürel'den sevgilisine maskeli öpücük
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Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi. Çayoğlu, sevgilisinin kendisini öperken çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem birlikte rol aldıkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinde aşkları başlayan çiftin maskeli pozu takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Özge Gürelden sevgilisine maskeli öpücük

İkili, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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