Özge Gürel'den sevgilisine maskeli öpücük

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan Özge Gürel-Serkan Çayoğlu, aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi. Çayoğlu, sevgilisinin kendisini öperken çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem birlikte rol aldıkları 'Kiraz Mevsimi' dizisinde aşkları başlayan çiftin maskeli pozu takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İkili, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin, "Evlilik hazırlıkları yapıyor musunuz?" sorusuna "Sürekli söyleniyor ve çıkıyor bu haberler. Biz böyle iyiyiz, teşekkür ederiz" yanıtını vermişti.