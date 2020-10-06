Özgü Namal kaç yaşında, kimdir, oynadığı diziler neler? Özgü Namal'ın eşi Serdal Oral öldü!

Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral yaşamını yitirdi. Oral, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Gelen acı haber sonrasında Özgü Namal'ın hayatı gündemde merak edilmeye başlandı. Peki Özgü Namal kimdir, hangi dizilerde oynadı?

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Ünlü oyuncu Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

ÖZGÜ NAMAL'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR

1998 - Affet Bizi Hocam

1998 - Bir Filiz Vardı

1998 - İkinci Bahar

1999 - Kerem

2000 - Karate Can

2000 - Fosforlu Cevriye

2001 - Cinlerle Periler

2002 - Beşibiryerde

2002 - Havada Bulut

2002 - Sır Çocukları

2002 - Yeditepe İstanbul

2004 - Büyü

2004 - Anlat İstanbul

2005 - Organize İşler

2003-2005 - Kurtlar Vadisi

2006 - Bebeğim

2006 - Beynelmilel

2006 - Polis

2007 - Sihirli Oyuncakçı

2007 - Bratz

2007 - Mutluluk

2008 - Nerede Kalmıştık

2008 - Güneşin Oğlu

2008 - İncir Çekirdeği

2008 - O... Çocukları

2008 - Benim Annem Bir Melek

2009 - Masumlar (dizi)

2009-2011 - Hanımın Çiftliği

2012 - Koyu Kırmızı

2013 - Merhamet

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var

2014 - Benimle Var Mısın