22.01.2021 - 07:00 |
‘Pandemide yatırımlarımıza devam ettik’
Karaderili Şirketler Grubu, Yalova Terma City oteline VIP Roof Lounge ekleyerek tesisi taçlandırdı.
Karaderili Şirketler Grubu, Yalova Terma City oteline VIP Roof Lounge ekleyerek tesisi taçlandırdı. CEO Tevfik Talas, “Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Beş otelimizle ekonominin çarklarının çevirilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik” dedi.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.