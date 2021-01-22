‘Pandemide yatırımlarımıza devam ettik’

Karaderili Şirketler Grubu, Yalova Terma City oteline VIP Roof Lounge ekleyerek tesisi taçlandırdı. CEO Tevfik Talas, “Müşterilerimizden gelen talepler ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Beş otelimizle ekonominin çarklarının çevirilmesine destek oluyoruz. Türk ekonomisine duyduğumuz güvenle pandemi döneminde de durmadık ve yatırımlarımıza devam ettik” dedi.