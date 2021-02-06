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06.02.2021 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

PASTA KESİP, SAĞLIK DİLEDİLER!

Kova burcunda doğan cemiyet hayatının ünlü isimleri, yaş günü pastalarını keserken tüm dünya için sağlık temennisinde bulundu

PASTA KESİP, SAĞLIK DİLEDİLER!
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Sosyal yaşamın tanınmış simaları, pandemi kuralları çerçevesinde doğum günlerini kutladı. Bu yıl renkli partiler yerine sınırlı sayıda buluşmaları tercih eden ünlü isimler, genelde aileleriyle baş başa oldu. Atelier Rebul’un kurucusu Nüket Filiba, çocuklarının kendisi için hazırladığı pastayla poz verirken, gelen tebrik mesajlarını kabul etti. 10 yaşına basan kızı Lila için evinde süsleme yapan Eda Kosif ise sosyal medyadan paylaştığı kareye şu notu yazarak duygularını ifade etti: “Canım Lila’m... Benim güzel yüreklim, iyi ki bizi seçtin, iyi ki doğdun ve iyi ki hayatımızdasın. Seni çok seviyoruz.” İçinde bulunduğumuz sancılı süreçte uzun süredir evinden çıkmayan Begüm Özer de toplantı esnasında Nergis Pekuysal, Narin Akçelik ve Zeynep Toker’in de aralarında yer aldığı dostlarıyla yaş günü pastası keserek keyifli anlar yaşadı. İşte sayfamıza yansıyan diğer renkli kareler...

PASTA KESİP, SAĞLIK DİLEDİLER

Magazin Haberleri Bülteni (5 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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