Patatas Bravas nasıl yapılır? Patatas Bravas tarifi ve malzemeleri
MasterChef Türkiye'de bu akşam İspanyol mutfağının en güzel yemekleri var. İspanya'nın en sevilen yemeklerinden Patatas Bravas da bunların arasında. Peki Patatas Bravas nasıl yapılır? İşte Patatas Bravas tarifi ve malzemeleri...
TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam Patatas Brava yapılıyor. İşte leziz mi leziz bir Patatas Bravas yapılışı...
PATATAS BRAVAS NASIL YAPILIR?
Soğanı piyazlık doğrayın.
Sarımsakları ve acı kırmızı biberi ince ince kıyın.
Tereyağını tencerede kızdırın.
Soğan, sarımsak ve biberleri sırayla yağa ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
Bu esnada domatesleri soyup küp küp doğrayın.
Soğanlar yumuşayınca domates, toz biber, sirke, tuz ve karabiberi de tavaya ekleyin.
Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin.
Domates sosunuzu blender’ı ile pürüzsüz hale getirin.
Patatesleri hepsi aynı boyutta olacak şekilde lokmalık küpler halinde doğrayın.
Patatesleri tuzlu suda 6-7 dakika kadar haşlayın.
Patatesleri sudan alıp kurulayın.
Zeytinyağını kavurup haşladığınız patatesleri yağda kavurun.
Patatesleri yağdan alıp domates sosuna atın.
Üzerini maydanoz yapraklarıyla ve dilerseniz mayonezle süsleyip servis edin. Afiyet olsun…
PATATAS BRAVAS MALZEMELERİ
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 adet kırmızı acı biber
2 adet domates
2 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çorba kaşığı elma sirkesi
500 gram patates
Yeteri kadar tuz
Yeteri kadar karabiber
5-6 dal maydanoz
Mayonez
Kızartmak için:
Zeytinyağı