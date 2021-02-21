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21.02.2021 - 17:54 |

Sabriye Şengül'den Biricik Suden'e övgü

Survivor yarışmasıyla adını duyuran ve görünüşündeki değişimle sık sık gündeme gelen Sabriye Şengül (33), modacı Biricik Suden'in (58) fiziğine hayran kaldı.

Sabriye Şengül'den Biricik Suden'e övgü
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Mazhar Alanson’un modacı eşi Biricik Suden, pandemi dönemindeki soğuk kış günlerine bir mola verip, soluğu Maldivler’de aldı.

Suden, bol bol dinlenme fırsatı bulduğu tatilinden denizin tadını çıkardığı, akşamları da doyasıya eğlendiği görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabriye Şengülden Biricik Sudene övgü

Suden'in deniz kenarından yaptığı bir paylaşıma sporcu Şengül, "Abla benden güzel fiziğin var, maaşallah" yorumunu yaptı.

'ERKEKSİ GÖRÜNÜYORSUN!'
MFÖ Grubu'nun solistlerinden Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, 'Kaslarınla erkeksi görünüyorsun' yorumlarına sosyal medya hesabından verdiği tepkiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sabriye Şengülden Biricik Sudene övgü

Suden, "Yağlı, göbekli, sarkmış göğüslü adamların bana 'O kaslarla erkek gibi olmuşsun' demeleri sadece vücutlarının değil, kafalarının da çalışmadığının göstergesi. Erkek benim gibi oluyorsa, sizin cinsiyetiniz nedir açıklayın lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

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DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTMIŞTI
Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen Şengül'ün son hali görenleri hayrete düşürmüş, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilmişti.

Sabriye Şengülden Biricik Sudene övgü

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21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni21 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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