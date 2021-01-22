• 22 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
Sabriye Şengül değişimiyle şaşırttı!
'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı sabah programına konuk oldu. 33 yaşındaki sporcu, değişimiyle dikkat çekti.
• 22 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor’da ismini tüm Türkiye’ye duyuran Sabriye Şengül, Star TV'deki 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.
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Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta üç Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor" demişti.
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