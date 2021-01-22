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• 22 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:

Sabriye Şengül değişimiyle şaşırttı!

'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Sabriye Şengül, Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı sabah programına konuk oldu. 33 yaşındaki sporcu, değişimiyle dikkat çekti.

• 22 Ocak 2021 - 13:05 • Son Güncelleme:
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TV8'de yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor’da ismini tüm Türkiye’ye duyuran Sabriye Şengül, Star TV'deki 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.

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Survivor’a 2017 ve 2019 yıllarında katılan Sabriye, yarışmada adından sıkça söz ettirmişti. Survivor sonrası çok fazla ortalarda görülmeyen 33 yaşındaki sporcunun son hali görenleri hayrete düşürdü.

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ÜNLÜ OYUNCUYA BENZETİLDİ

Sabriye'nin bu pozu, 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin güzel oyuncusu Michelle Rodriguez'e benzetilmişti. Şengül, "Bu fotoğrafı paylaştığımda beni 'Hızlı ve Öfkeli'deki kadına benzemiştiniz. Benim favori filmim de o" yorumuyla yeniden yayınladı.

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Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, "Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, 'Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş' deyince neden olmasın dedim. Boksta ve kickboskta üç Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor" demişti.

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Sabriye Şengül, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Survivor'daki halinden neredeyse eser kalmayan Sabriye, vücudunun çeşitli yerlerine yaptırdığı dövmelerle de dikkat çekiyor.

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2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

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2017'de Survivor Ünlüler takımında yarışan Sabriye Şengül ve Adem Kılıççı arasında bir dönem aşk dedikoduları da çıkmıştı.

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Sabriye, Avusturya Viyana'da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller'i yenerek ikinci kez Dünya şampiyonu oldu.

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