Sadakatsiz 16. son bölümde cinayet şüphesi! Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 16. son bölüm ile ekrana geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ekrana gelen son bölümde Ali'nin yaşadığı zor süreci fırsat bilen Derin, Asya'ya ben kazandım mesajı verebilmek adına Ali'yi kendi evlerinde kalması konusunda ikna eder. Asya Ali ve Derin'in eşyalarını almak için eve geldik dediği anlarda büyük şok yaşar. Tüm bu yaşananlar Volkan'dan habersiz yapıldığı için Volkan deliye döner. Volkan durumun ne kadar ciddi olduğunun farkındadır ve oğluna karşı hassas davranılması gerektiğini ve bu dönemde Annesine de ihtiyacı olduğunu düşünür. Polis tarafından Volkan ve Derin'in evine düzenlenen incelemeler sırasında Derin'in yazdığı günlük cinayet şüphesini akıllara getirdi. İşte Sadakatsiz 16. son bölüm izleme ekranı

SADAKATSİZ 16. SON BÖLÜM İZLE

SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI