Sadakatsiz 16. son bölümde cinayet şüphesi! Sadakatsiz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz 16. son bölüm ile ekrana geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisi son bölümde Derin, kendilerine taşınması konusunda Ali'yi ikna etmişti. Volkan'ın haberi olmadan gerçekleşen bu olayın ardından Volkan ve Derin arasında ipler gerilirken Asya büyük üzüntü yaşadı. Volkan her fırsatta bu işin altında kendi parmağı olmadığı konusunda Asya'ya açıklamalarda bulunur. Öte yandan Volkan ve Derin'in evine polis tarafından düzenlenen baskında Derin'in günlüğünde yazanlar büyük şüphe uyandırır. İşte Sadakatsiz dizisi 16. son bölüm izleme ekranı...
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz 16. son bölüm ile ekrana geldi. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz ekrana gelen son bölümde Ali'nin yaşadığı zor süreci fırsat bilen Derin, Asya'ya ben kazandım mesajı verebilmek adına Ali'yi kendi evlerinde kalması konusunda ikna eder. Asya Ali ve Derin'in eşyalarını almak için eve geldik dediği anlarda büyük şok yaşar. Tüm bu yaşananlar Volkan'dan habersiz yapıldığı için Volkan deliye döner. Volkan durumun ne kadar ciddi olduğunun farkındadır ve oğluna karşı hassas davranılması gerektiğini ve bu dönemde Annesine de ihtiyacı olduğunu düşünür. Polis tarafından Volkan ve Derin'in evine düzenlenen incelemeler sırasında Derin'in yazdığı günlük cinayet şüphesini akıllara getirdi. İşte Sadakatsiz 16. son bölüm izleme ekranı
SADAKATSİZ 16. SON BÖLÜM İZLE
SADAKATSİZ 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI