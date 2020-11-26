Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Sadakatsiz 8. son bölüm izle!

Kanal D'nin ekrana geldiği günden bu yana soluksuz izlenen dizisi Sadakatsiz dizisi oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Büyük beğeni ve ilgiyle izlenen dizide Asya ile Volkan'ın velayet savaşı ise heyecanı tırmandıran konulardan oldu. Sadakatsiz 8. bölümde, Derin ve bebeğinin hayatını kurtarsa da yine Derin'in dolduruşuyla Volkan tarafından iftiraya uğrayan Asya, kendi bildiği yöntemle hareket edecektir.

SADAKATSİZ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi, 8. son bölüm ile 25 Kasım Çarşamba akşamı Kanal D'de takipçileriyle buluştu. Kadrosu ve konusuyla konuşulan Sadakatsiz 9. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin, Asya'nın evine gelerek onunla uğraşmak için farklı bir yol deniyor. Derin, Asya'nın onu öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor.

Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor. Peki Volkan ve Derin'in amacı ne?