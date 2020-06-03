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03.06.2020 - 15:21 |

Şafak-Benan Mahmutyazıcıoğlu boşandı

Ece Erken ile yaşadığı aşk ile magazin gündemine gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliği resmen bitti.

Şafak-Benan Mahmutyazıcıoğlu boşandı
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Benan-Şafak Mahmutyazıcıoğlu çifti, dün İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evliliğin sürdüğü dönemde sunucu Ece Erken ile yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Ece Erken, iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı birliktelik tepki çekince sunuculuğunu üstlendiği programdan istifa edip ilişkisini sonlandırmıştı.

"EVET, BOŞANDIK!"
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın ulaştığı Benan Mahmutyazıcıoğlu, "Evet, boşandık. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.

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