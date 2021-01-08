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08.01.2021 - 15:41 |

Safiye Soyman'ın makyajı sosyal medyaya damga vurdu

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan ve sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Safiye Soyman, 'Batman' oldu. Soyman'ın eğlenceli makyajı takipçileri tarafından binlerce yorum aldı.

Safiye Soyman'ın makyajı sosyal medyaya damga vurdu
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Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden ünlüler arasında yer alan Safiye Soyman, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sıklıkla fotoğraflarına yaptığı filtrelerle gündeme gelen Safiye Soyman'ın son paylaşımı herkesi şaşırttı. 

BATMAN'A BENZETTİ
Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.

Safiye Soymanın makyajı sosyal medyaya damga vurdu

Takipçileri “Batman değil, Cadılar Bayramı’na katılacak gibisiniz”, “Faik Abi görmesin kalpten gider” yorumları yaptı.

Safiye Soymanın makyajı sosyal medyaya damga vurdu

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Safiye Soyman gençleşti

"ÖMRÜM SENİNLE GEÇSİN"
1999 yılından itibaren Faik Öztürk'le beraber olan Safiye Soyman, sosyal medya hesabından aşk paylaşımları yapmayı da ihmal etmiyor.  Soyman, Faik Öztürk ile yıllar önce çekilen bir karesini "Biz ayrılamayız' demiştim o gün. "Ömrüm seninle geçsin" demişti bana. Faik bey ile ilk tanıştığımız dönemler, sene 2000" notuyla yayınlamıştı. 59 yaşındaki sanatçının paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Safiye Soymanın makyajı sosyal medyaya damga vurdu

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