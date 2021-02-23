Sarah Jessica Parker'ın stili çok konuşuldu

Harpersbazaar'ın haberine göre; Hollywood yıldızının hemen göze çarpan görünümün ana detayı, bu sezonun en trend rengi olan pembe çorapları oldu. Parker'ın ayakkabı seçimini de kendi tasarımlarında yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sarah Jessica, çiçek desenli bir elbise ve gömleğin renkli bir karışımında uyumsuzluğa olan sevgisini somutlaştırdı.

Sıra dışı eşya ve aksesuar kombinasyonlarına duyduğu tutku, şüphesiz Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı 'Carry Bradshaw'dan aldığı bir ilham.