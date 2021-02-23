MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sarah Jessica Parker'ın stili çok konuşuldu
23.02.2021 - 10:54 |

Sarah Jessica Parker'ın stili çok konuşuldu

'Sex and the City' dizisinde alışveriş yaptığı mağazayı gerçek hayatta satın alan ve tüm vaktini burada geçiren dünyaca ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, çiçek desenli elbisesi, içine giydiği gömleği ve kendi imzası olan kırmızı ayakkabılarla işinin başında objektiflere yansıdı.

Sarah Jessica Parker'ın stili çok konuşuldu
ABONE OL

Harpersbazaar'ın haberine göre; Hollywood yıldızının hemen göze çarpan görünümün ana detayı, bu sezonun en trend rengi olan pembe çorapları oldu. Parker'ın ayakkabı seçimini de kendi tasarımlarında yapması dikkatlerden kaçmadı.

Sarah Jessica, çiçek desenli bir elbise ve gömleğin renkli bir karışımında uyumsuzluğa olan sevgisini somutlaştırdı. 

Sıra dışı eşya ve aksesuar kombinasyonlarına duyduğu tutku, şüphesiz Sarah Jessica Parker'ın canlandırdığı 'Carry Bradshaw'dan aldığı bir ilham.

Sarah Jessica Parkerın stili çok konuşuldu

Magazin Haberleri Bülteni (23 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!

Son Dakika: Josef'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler!

NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Kollarda ve bacaklarda oluşan şişlikler hangi hastalığın habercisi?

Kollarda ve bacaklarda oluşan şişlikler hangi hastalığın habercisi?

Fuat Çapa: "Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil"

Fuat Çapa: "Türk futbolunu yönetenlerin Avrupa umurunda değil"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet