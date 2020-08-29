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29.08.2020 - 08:18 |

Şarkıcı Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı

'Survivor 2020' yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışmadayken şarkıcı Gülşen'in kendisini engellediğini söylemişti. Dünkü paylaşımın ardından Gülşen engeli kaldırdı.

Şarkıcı Gülşen Survivor Cemal Can'ın engelini kaldırdı
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Survivor şampiyonu Cemal Can Gülşen paylaşımıyla olay olmuştu. Gülşen tarafından engellendiğini hesabından paylaşan Cemal Can üzüldüğünü ifade etmişti.

Gülşen’i çok sevdiğini her seferinde dile getiren Cemal Can Canseven’in sahte hesap sorusuna verdiği yanıt uzun süre konuşulmuştu. Sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can “Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesap kullanıyorum” demişti.

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ESPRİLİ PAYLAŞIM
Bunu duyan Gülşen Cemal Can’ın engelini kaldırarak takip etmeye başladı. Gülşen’in kendisini takip ettiğini gören Cemal Can’dan esprili paylaşım geldi.

Şarkıcı Gülşen Survivor Cemal Canın engelini kaldırdı

Cemal Can hemen Gülşen-Edis şarkısını paylaştı.

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