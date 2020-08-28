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28.08.2020 - 16:02 |

Şarkıcı Gülşen, Survivor Cemal'i affetmedi

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüller yarışmasının şampiyonu Cemal Can Cansever, kendisini Gülşen’e affettirmeyi başaramadı. Yarışmada şarkıcı Gülşen’i çok sevdiğini söyleyen Survivor şampiyonun paylaşımı gerçekleri ortaya çıkarttı.

Şarkıcı Gülşen, Survivor Cemal'i affetmedi
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Survivor yarışmasının tarihinde bir ilke imza atılarak Acun Ilıcalı ve yarışmacılar canlı yayın gerçekleştirmişti. Canlı yayında sosyal medya üzerinden gelen izleyici cevaplarını yarışmacıların tahmin etmesi istenmişti.

'GÜLŞEN BENİ ENGELLEMİŞTİ'
Cemal Can’ın sahte hesap sorusuna verdiği yanıt ise uzun süre konuşulmuştu. 5 tane sahte hesabı olduğunu itiraf eden Cemal Can “Beni engelleyen insanları farklı hesaplardan takip ediyorum. Mesela Gülşen beni engellemişti. Onu çok seviyorum ve onun profiline bakmak için sahte hesaplardan birini kullanıyorum” demişti.

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ŞARKISINI PAYLAŞTI, ENGELİNİ KALDIRMADI 
Dominik Cumhuriyeti’nde 5 ay boyunca yarışan Cemal Can’ın Gülşen itirafı engellenenler listesinden çıkması için yeterli olmadı. Edis ve Gülşen’in son şarkısı Nirvana’yı sosyal medya hesabından paylaşan Survivor Cemal Can’ın ünlü şarkıcı henüz engelini kaldırmadı.

Şarkıcı Gülşen, Survivor Cemali affetmedi


'BİR PUANI BURADAN KIRDIM'
Güne çok güzel başladığına dair paylaşımlar yapan Cemal Can Gülşen’in profiline girerek fotoğrafını yayınladı. Fotoğrafta ‘kullanıcı bulunmadı ve henüz hiç gönderi yok’ ifadeleri Cemal Can’ın hala Gülşen’in engellenenler listesinde yer aldığını gösterdi. Duruma üzüldüğü anlaşılan Cemal Can, “Bir puanı buradan kırdım” notunu ekledi.

Şarkıcı Gülşen, Survivor Cemali affetmedi

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28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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