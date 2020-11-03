MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti
03.11.2020 - 13:13 |

Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti

Bir dönem 'Ankara Rüzgarı' şarkısı ile dikkat çeken şarkıcı ve besteci Salih Ata vefat etti.

Şarkıcı Salih Ata hayatını kaybetti
ABONE OL

Ses sanatçısı Onur Akay, "Gündoğdu Duran'ın 'Ankara Rüzgârı' şarkısıyla büyük kitlelere hitap eden şarkıcı arkadaşımız Ata'yı, maalesef beyin kanaması nedeniyle kaybettik. Asıl adı Salih olan ve soyadı Ata olan Salih Ata, sahne çalışmalarında sadece soyadını kullanıyordu. Kenan Işık'ın şiir albümünde Zerrin Özer'in söylediği 'Veda', Zara'nın söylediği 'Aşk', İzel'in söylediği 'Sevgili Yakınlığı' isimli şarkıların da bestecisi olan Ata'nın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nur içinde yatsın inşallah." ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (3 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı izle | EDHO yeni bölüm...

'Ailem depremden yara almadan kurtuldu'

'Ailem depremden yara almadan kurtuldu'

Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

Diziden ayrılan Vahide Perçin imaj değiştirdi

Sophia Loren en büyük pişmanlığını açıkladı

Sophia Loren en büyük pişmanlığını açıkladı

Sıradaki Haber