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HaberlerMagazin Haberleri Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı
24.08.2020 - 11:22 |

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

Son günlerde kadına şiddete karşı çok sayıda paylaşımda bulunan şarkıcı Sıla, bu kez yıllar önce çekilmiş bir kareyle takipçilerini geçmişe götürdü.

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı
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Magazin dünyasının ünlüleri de bir zamanlar öğrenciydi. Hatta bazıları aynı sırayı paylaştı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Gözde Kansu ortaokul arkadaşı çıktı. Ünlü şarkıcı Sıla, nostaljik bir paylaşımda bulundu.

"11 YAŞIMIZDAN BERİ HER YAŞIMIZA ŞAHİDİZ"
Arkadaşı Gözde Kansu ile ortaokulda çekildiği fotoğrafını yayınlayan Sıla altına; "11 yaşımızdan beri her yaşımıza şahidiz. Hep de öyle olsun. 40 dediğin neçü hocam, zaten bu seneyi es geçiyoruz, seneye gireriz. 23/08/2020" mesajını düştü.

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce beğeni aldı.

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

"BU EVİNİN ANAHTARI DEDİ"
Gözde Kansu Sıla ile anısını şu sözlerle anlatmıştı; "İzmir’de tiyatro yoktu. Biz Sıla ile hazırlık, ortaokul ve liseyi birlikte okuduk. Sonra o Bilgi Üniversitesi’ni kazandı ve İstanbul’a gitti. Doğum günümde aradı, “Hadi hocam, ne yapıyorsun sen hâlâ İzmir’de?” dedi. İstanbul’a geldiğimde otobüsten indim, Sıla valizimi elimden aldı, “Bu evinin anahtarı” dedi. Sonra Ahmet Gülhan’ın ‘Medya Medya Nereye? oyununda oynamaya başladım."

Şarkıcı Sıla, Gözde Kansu ile nostalji yaptı

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