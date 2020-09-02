02.09.2020 - 07:00 |
Sayar’dan sezon finali
Ali Sayar, yaz başından beri çaldığı Bodrum Serafina Mare’de final yaptı.
Ali Sayar, yaz başından beri çaldığı Bodrum Serafina Mare’de final yaptı. Bu sezon son kez DJ kabinine geçen Sayar’ın konukları arasında Cezmi-Hülya Mutlu, Burak-Gülin Karabacak, Selçuk-Cemre İnan, Necmettin Karabacak, Sinan-Tülin Vardar da vardı. Misafirler, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
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