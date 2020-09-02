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02.09.2020 - 07:00 |

Sayar’dan sezon finali

Ali Sayar, yaz başından beri çaldığı Bodrum Serafina Mare’de final yaptı.

Sayar’dan sezon finali
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Ali Sayar, yaz başından beri çaldığı Bodrum Serafina Mare’de final yaptı. Bu sezon son kez DJ kabinine geçen Sayar’ın konukları arasında Cezmi-Hülya Mutlu, Burak-Gülin Karabacak, Selçuk-Cemre İnan, Necmettin Karabacak, Sinan-Tülin Vardar da vardı. Misafirler, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

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