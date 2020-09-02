Sayar’dan sezon finali

Ali Sayar, yaz başından beri çaldığı Bodrum Serafina Mare’de final yaptı. Bu sezon son kez DJ kabinine geçen Sayar’ın konukları arasında Cezmi-Hülya Mutlu, Burak-Gülin Karabacak, Selçuk-Cemre İnan, Necmettin Karabacak, Sinan-Tülin Vardar da vardı. Misafirler, çalınan şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.