Sedef Avcı: Okul kapandığında rüyalarıma girerdi

Karantina günlerini eşi Kıvanç Kasabalı ve oğlu Can'la geçiren Sedef Avcı, normalleşmenin ardından ailesiyle tatile çıktı.

Şimdilerde ailesiyle birlikte Dikili’de çocukluk yıllarının geçtiği yerlerde olan Sedef Avcı, deniz kenarında kumla oynarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Avcı, paylaşımına; "1 yaşımdaydım bu sahile geldiğimde. Bütün çocukluğum burada geçti. Her yaz okul kapandığında rüyalarıma girerdi. Annemlere yalvarırdım beni dedemlere hemen bırakın diye. Çocukluğumun en güzel günleriydi. Hala şükrediyorum o günleri yaşadığıma. Dün Can da aynı benim gibi mutluydu o kumsalda. Ben de onunla çocukluğuma döndüm. Binlerce şükür o güzel günlere" notunu düştü.