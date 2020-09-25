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25.09.2020 - 11:29 |

'Seksenler' dizisinde şaşırtan ayrılık

TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. İlk tanıtımı da yayınlanan dizide sürpriz bir ayrılık yaşandı. 'Seksenler'de 'Fehmi' karakterine hayat veren Rasim Öztekin yeni bölümlerde yer almayacak.

'Seksenler' dizisinde şaşırtan ayrılık
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Yapımcılığını Mint Productions'ın üstlendiği, başrollerini; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin paylaştığı 'Seksenler' dizisinin yeni sezon ilk bölümü 5 Ekim Pazartesi günü 17.00'de yayınlanacak.

'Seksenler' dizisinin başrol oyuncularından olan Rasim Öztekin ise yeni sezonda rol almayacak. Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu, corona virüs salgını nedeniyle bir süre setlerden uzak kalma kararı aldı.

Seksenler geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da hafta içi her akşam TRT1 ekranlarında olacak.

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