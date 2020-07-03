Selin Demiratar: Haberler doğru, evlendik

Selin Demiratar, iş insanı Mehmet Ali Çebi ile sessiz sedasız evlendiği yönündeki haberleri soran muhabirlere, "Evet, haberler doğru. Kısa süre önce aile arasında evlendik" dedi.

Gazetecilerin "Sürpriz mi oldu sizin için, hızlı oldu" sorusuna gülümseyen oyuncu, "Hayır, sürpriz olmadı. Uzun zamandır planımızdı, ailelerimiz de biliyordu. Sadece ufak bir tören ve aile arasında yapmak istedik" şaklinde konuştu.

Demiratar, muhabirlere "kolay gelsin" dedikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.