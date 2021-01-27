27.01.2021 - 17:59 |
Selin İmer-Mustafa Ceceli tatil dönüşü evde karantinada
Selin İmer ile eşi Mustafa Ceceli, 16 Ocak'ta Amerika'ya gitmiş, İmer'in 387'inci yaşını Miami'de kutlamışlardı. Çift, geçtiğimiz pazartesi akşamı Türkiye'ye döndü.
Posta gazetesinde yer alan habere göre; Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, uçağa binmeden önce kendi koronavirüs testlerini kendileri yaptı. Sonuç negatif çıktı.
Ünlü müzisyen ile eşi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kural gereği 10 gün karantinada kalacak.