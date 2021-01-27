Selin İmer-Mustafa Ceceli tatil dönüşü evde karantinada

Posta gazetesinde yer alan habere göre; Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, uçağa binmeden önce kendi koronavirüs testlerini kendileri yaptı. Sonuç negatif çıktı.

Ünlü müzisyen ile eşi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kural gereği 10 gün karantinada kalacak.