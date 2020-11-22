Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı ekrana geldi! Sen Çal Kapımı 19. son bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı dizisi cumartesi akşamları en çok izlenenler arasında yer alıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başarılı oyunculukları ile dikkat çeken dizi, aşklarını gizlemeye çalışan iki gencin etrafında şekilleniyor. Sen Çal Kapımı 20. yeni bölüm fragmanında ise, gerçekleri açıklayan Serkan'a Eda'nın tavrı nettir, artık onu affetmeyecektir. Serkan, hala ilk günkü gibi aşık olduğunu söylediği Eda için elinden ne geliyorsa yapmaya hazırdır. Kırkın ikili bu defa da bir organizasyonda karşı karşıya gelir. Peki, Eda Serkan'ı affedecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?