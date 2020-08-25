Seray Kaya imaj değiştirdi

Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Seray Kaya, uzun kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak oynadığı dizi bitince saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, ardından saçlarını uzatmıştı.

Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı.

Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

ÖNCE BABASINI SONRA ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Haziran ayında anneannesini kaybeden Seray Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Kalbim artık dayanmıyor" demişti.

Kaya'nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu.