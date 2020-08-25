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25.08.2020 - 11:06 |

Seray Kaya imaj değiştirdi

Son olarak rol aldığı 'Kadın' dizindeki 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Seray Kaya, dizinin final yapmasının ardından saçlarını kestirerek hayranlarını şaşırtmıştı. Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, bir kez daha imaj değiştirdi.

Seray Kaya imaj değiştirdi
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Oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Seray Kaya, uzun kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyordu. Ancak oynadığı dizi bitince saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, ardından saçlarını uzatmıştı.

Bir kısa bir uzun saç kullanarak imajına karar veremeyen Seray Kaya, yine şaşırtan bir karar aldı.

Seray Kaya imaj değiştirdi

Kaya, saçlarını yeniden kısacık kestirdi ve "Selam kısa saç" diyerek hayranlarına duyurdu. Güzel oyuncunun takipçileri bu paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni yağdırdı.

 

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Seray Kaya geçtiğimiz yıl kaybettiği babasını andı!

ÖNCE BABASINI SONRA ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

Haziran ayında anneannesini kaybeden Seray Kaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuş ve "Kalbim artık dayanmıyor" demişti.

Kaya'nın babası Hasan Kaya, 3 Şubat 2019 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Ünlü oyuncu yaşadığı büyük acıyı sosyal medyadan duyurmuştu.

 

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