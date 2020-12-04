Youtube'da 'GÃ¶r Beni' programÄ±nda ArmaÄŸan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayanÂSeren Serengil, "Ailem beni Ã§ok sevse de benimle kaliteli zaman geÃ§irmedikleri iÃ§in sevgiyi eksik aldÄ±m. Ä°lla birileri beni sevsin istedim. Ben birilerini giydirirsem, iyilik yaparsam, bir ÅŸeyler alÄ±rsam o beni daha Ã§ok sevecektir ve benim yanÄ±mda olacaktÄ±r gibi. Ben sevgiyi hep bÃ¶yle tanÄ±mladÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ± YaÅŸar Ä°pek ile evliliÄŸini 2018 yÄ±lÄ±nda sonlandÄ±ran Serengil, "KarÅŸÄ±mdaki insan 'Seni seviyorum' dediÄŸi zaman hemen inandÄ±m. Ya da beni kullanmak iÃ§in mi geldi, gerÃ§ekten sevdi mi, kriteri uygun mu hiÃ§ ilgilenmedim. Ã–nemli olan beni sevmesiydi. Ä°htiyacÄ±m olan ÅŸey; beni sevmiÅŸ olmasÄ±. Beni sevdiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±m herkesi daha da Ã§ok sevmesi iÃ§in, Ã¼zerine katarak, sevmeye devam ettim. 'O iyi olsun, onun istediÄŸi olsun, o daha Ã¼nlÃ¼ olsun, o daha yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olsun, onun istediÄŸi yemek piÅŸsin' gibi. Onu mutlu edip, beni daha Ã§ok sevmesini istiyorum" dedi.

"Ben Ã§ok kuvvetli bir adamla birlikte olamam. Ã‡ok zengin, Ã§ok toplantÄ±sÄ± olan, Ã§ok iÅŸ seyahati olan" diyen Serengil, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Ben gidip, baÅŸka bir adamÄ±n evinde oturamam. Onun ÅŸartlarÄ±nda da yaÅŸayamam. Ã‡Ã¼nkÃ¼ benim Ã§ocukluÄŸumdan gelen bir yaÅŸam var. Refah iÃ§inde, her istediÄŸimi alarak, istediÄŸimde Ã§alÄ±ÅŸabilme, istemediÄŸimde Ã§alÄ±ÅŸmama Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼m olabilecek kadar bir yaÅŸam standardÄ±m var. Kariyeri bÃ¶yle, yaÅŸam standardÄ± bÃ¶yle ama hiÃ§ benim yanÄ±mda olamÄ±yor. Orada bir toplantÄ±sÄ± var, burada... HayÄ±r, ben bÃ¶yle birini istemiyorum. Ben nasÄ±l birisini istedim hayatÄ±mda; 'Haydi, sinemaya gidelim' ya da 'Haydi, tekneyle gezelim'. Bunu istedim. Åžimdi bir iÅŸ insanÄ±yla olduÄŸumu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bunu o adamla yapabilir misiniz? Peki ben o adamdan hiÃ§bir ÅŸey istemiyorsam menfaatim de yoksa, neden onun bana bahÅŸettiÄŸi gÃ¼nlerde ve zaman diliminde olacaÄŸÄ±m? Åžimdi hava gÃ¼zel. Onunla yemek yemek istiyorum ama o iÅŸ seyahatinde. Benimle daha fazla zaman geÃ§irebilecek, mesleki aÃ§Ä±dan daha rahat birisiyle olurum. Yani benim evimde oturacak bir kere. Benim kÃ¶peklerimle baÅŸkasÄ±nÄ±n evine gitsem olmaz. Adam dese ki; 'KoltuÄŸa Ã§Ä±kmasÄ±n', oracÄ±kta ayrÄ±lÄ±rÄ±m. KÃ¶peklerim benimle yatÄ±yor. Bir gÃ¼n ÅŸÃ¶yle bir konu oldu; kÃ¶peÄŸim tam yataÄŸÄ±n ortasÄ±nda yatÄ±yor ve eÅŸimin de yataÄŸa gelmesi lazÄ±m. 'Ä°ndirsene' dedi. Dedim ki 'Uyuyor, indiremem. O orada uyumaya alÄ±ÅŸÄ±k. Orada uyuyacak. Sen de bir yere sÄ±ÄŸÄ±ÅŸacaksÄ±n. Yapacak bir ÅŸey yok' demek istedim. Bunu kabul eden, beni Ã§ok seven, yÃ¼ce gÃ¶nlÃ¼yle kabul eden ve bana uyum saÄŸlayacak birisi olmalÄ±. Bana uyum saÄŸlayacak birilerini seÃ§tiÄŸin zaman da kriterler daralÄ±yor. Bu sefer hiÃ§ bana uymayan insanlar da havuza giriyor. Ben seÃ§tiklerimi ve onlarla gelen riskin sonuÃ§larÄ±nÄ± kabul ediyorum. Ben bu saatten sonra deÄŸiÅŸemem."

ABLASI Ã‡Ä°Ã‡EKÃ‡Ä°LÄ°K YAPIYOR

ArmaÄŸan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n babasÄ±nÄ±n diÄŸer evlilikten Ã§ocuklarÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Seren Serengil dikkat Ã§eken bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±: Babam o hanÄ±m iÃ§in gitmedi. Annemden sonra beÅŸ defa evlendi. Son eÅŸinden FinlandiyalÄ± Ã¼Ã§ tane kÄ±zÄ± var. OnlarÄ± da Ã§ok seviyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n bir suÃ§u yok. SuÃ§lu erkek.

Anadolu HisarÄ±'nda Ã§iÃ§ekÃ§ilik yapan kardeÅŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine Seren Serengil, "O benim ablam, annemin de ilk eÅŸinden iki kÄ±zÄ± var. Annem ilk eÅŸinden ayrÄ±ldÄ±ktan 5-6 yÄ±l sonra babamla evleniyor. Annemin iki, babamÄ±n Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var, ben tekim. KardeÅŸlerimi Ã§ok seviyorum" dedi.

"PARANI PULUNU VERÄ°YORUM, HÄ°Ã‡BÄ°R ÅžEY KULLANMA"

ArmaÄŸan Ã‡aÄŸlayan'Ä±n babasÄ± Ã–ztÃ¼rk Serengil'e kÄ±zgÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Serengil, "KÄ±zgÄ±nÄ±m biraz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ondan yola Ã§Ä±karak bÃ¼tÃ¼n erkeklere parmaÄŸÄ±mÄ± kaldÄ±rÄ±yorum. Åžimdi ÅŸÃ¶hret olabilirsin, paran olabilir, etrafÄ±nda Ã§ok kadÄ±n olabilir her ÅŸeyin Ã§ok Ã§ok Ã§ok olabilir. Ã‡ocuÄŸum olmadÄ± belki ama Ã§ocuk dÃ¼nyaya getiriyorsan, ilk Ã¶nceliÄŸin, senin isteklerinden Ã¶nce, senin Ã§ocuÄŸun olmak zorunda. O zaman Ã§ocuk yapma. Bizi dÃ¼nyaya getirirken sormuyorsunuz. 'Ä°ki sene sonra sÄ±kÄ±lÄ±p bÄ±rakacaÄŸÄ±m, annenle ne haliniz varsa gÃ¶rÃ¼n, paranÄ±zÄ± pulunuzu veriyorum, ama psikolojini iyi tut, hiÃ§bir ÅŸey kullanma' diyemezsin. Annemin hatasÄ± olur, sevginin bitmesini de anlamÄ±yorum. Evlilik bu. AldatÄ±lmadÄ±kÃ§a, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir hata olmadÄ±kÃ§a bir baÅŸkasÄ±nÄ± sevip gidemezsin. Bunun sonu yok... Burada da bir Ã§ocuk var. Tek baÅŸÄ±na bÃ¼yÃ¼rse arÄ±zalarÄ±, travmalarÄ± olacak. BunlarÄ± da bir anne baba, bana gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zorunda. Babam beÅŸ yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunu bÄ±rakÄ±p evden gitmemeliydi. Giden bÃ¼tÃ¼n erkeklere de bundan kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±m" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Â