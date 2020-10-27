Serenay Sarıkaya evde muayene oldu

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonları yenilettiği haberleriyle gündemdeydi. Gece yarısı hastaneye giden oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüş, Acıbadem Maslak Hastanesi “Bu iddialar asılsızdır. Hastamız Serenay Sarıkaya, 7-8 Ekim tarihleri arasında kendi ismiyle hastanemizden hizmet almış ve taburcu olmuştur” açıklamasını yapmıştı.

HASTANENİN ARACIYLA GELDİ

Hürriyet'in haberine göre; önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya’nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, bir saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.

Serenay Sarıkaya, doktora aracına kadar eşlik etti. Bahçede köpeğiyle birlikte görüntülenen oyuncu, sorulara yanıt vermedi. Sarıkaya, arkası dönük şekilde muhabirlere el sallayarak evine döndü.